المسؤولون: الجيش اللبنانيّ المشارك سيخضع للتدريب والتدقيق الأمنيّ ​​الأميركيّ

ثلاثة مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعًا تجريبيًا مدعومًا من أميركا بموجبه ستسلم القوات الإسرائيلية بعض الأراضي جنوبي لبنان للجيش اللبنانيّ

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