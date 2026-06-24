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سلام: أنا لا أطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته

خبر عاجل
2026-06-24 | 06:34
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سلام: أنا لا أطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته
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سلام: أنا لا أطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته

خبر عاجل

الوفاء

بالتزاماته

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سلام: حزب الله التزم من خلال حكومة عام 2006 التي كان جزءًا منها، بتطبيق القرار 1701 الذي ينص على ضرورة استكمال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتطبيق اتفاق الطائف، والأهم، على جعل منطقة جنوب الليطاني منطقة خالية من السلاح
نواف سلام: نعرف جيدًا ما نريده من المفاوضات وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولن نقبل ببقاء خمس نقاط ولا نقطتين ونطالب أيضًا بالإفراج عن الأسرى وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود
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