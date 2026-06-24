نواف سلام: نعرف جيدًا ما نريده من المفاوضات وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولن نقبل ببقاء خمس نقاط ولا نقطتين ونطالب أيضًا بالإفراج عن الأسرى وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود

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