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معلومات للـLBCI: السفير سيمون كرم سيشارك في اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية على المستوى العسكري
خبر عاجل
2026-06-24 | 08:15
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معلومات للـLBCI: السفير سيمون كرم سيشارك في اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية على المستوى العسكري
خبر عاجل
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