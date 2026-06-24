معلومات للـLBCI: السفير سيمون كرم سيشارك في اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية على المستوى العسكري

مصدر عسكريّ: الجيش اللبنانيّ في محيط السفارة الأميركية أطلق طلقات تحذيرية في الهواء حين لم تمتثل إحدى السيارات لأوامره وتَبيّن أنّ بداخلها سوريّان من دون أوراق ثبوتية

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