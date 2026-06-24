مصدر عسكريّ: الجيش اللبنانيّ في محيط السفارة الأميركية أطلق طلقات تحذيرية في الهواء حين لم تمتثل إحدى السيارات لأوامره وتَبيّن أنّ بداخلها سوريّان من دون أوراق ثبوتية

معلومات للـLBCI: السفير سيمون كرم سيشارك في اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية على المستوى العسكري

معلومات للـLBCI: السفير سيمون كرم سيشارك في اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية على المستوى العسكري

سلام: لن نتفاوض على تطبيق اتفاق الطائف وهناك مسائل تُناقش في مجلس النواب أو مجلس الوزراء أي في المؤسسات التي نعمل على استعادة دورها ومن بين هذه الأمور مشروع قانون اللامركزية الإدارية ومشاريع القوانين الإصلاحية الأخرى