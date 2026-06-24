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معلومات للـLBCI: النيابة العامة التمييزية باشرت اليوم بالتحقيق في ملف جوازات السفر المزورة واستمعت الى افادة احد الضباط المعنيين في المديرية العامة للأمن العام لأكثر من ثلاث ساعات وذلك بهدف التدقيق وجمع المعلومات الدقيقة التي تساعد في تكوين الملف

خبر عاجل
2026-06-24 | 11:57
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معلومات للـLBCI: النيابة العامة التمييزية باشرت اليوم بالتحقيق في ملف جوازات السفر المزورة واستمعت الى افادة احد الضباط المعنيين في المديرية العامة للأمن العام لأكثر من ثلاث ساعات وذلك بهدف التدقيق وجمع المعلومات الدقيقة التي تساعد في تكوين الملف
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معلومات للـLBCI: النيابة العامة التمييزية باشرت اليوم بالتحقيق في ملف جوازات السفر المزورة واستمعت الى افادة احد الضباط المعنيين في المديرية العامة للأمن العام لأكثر من ثلاث ساعات وذلك بهدف التدقيق وجمع المعلومات الدقيقة التي تساعد في تكوين الملف

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