روبيو: لن تكون هناك رسوم تفرض في مضيق هرمز ولدينا العديد من الخيارات ومنها فرض العقوبات على إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق

روبيو: إسرائيل موجودة في لبنان لأن حزب الله يستهدفها بالصواريخ واليوم لدينا مسار ثان وهو المفاوضات بين حكومة لبنان وإسرائيل ونأمل أن ينجح

روبيو: إسرائيل موجودة في لبنان لأن حزب الله يستهدفها بالصواريخ واليوم لدينا مسار ثان وهو المفاوضات بين حكومة لبنان وإسرائيل ونأمل أن ينجح

معلومات للـLBCI: النيابة العامة التمييزية باشرت اليوم بالتحقيق في ملف جوازات السفر المزورة واستمعت الى افادة احد الضباط المعنيين في المديرية العامة للأمن العام لأكثر من ثلاث ساعات وذلك بهدف التدقيق وجمع المعلومات الدقيقة التي تساعد في تكوين الملف