مصادر رئاسية للـLBCI: المبدأ الاساس بالنسبة للبنان أن يكون على الاقل قسما من المنطقة المقترحة تحت الاحتلال أو ضمن الخط الاصفر ليصار الى الانسحاب من القسم المحتل وانتشار الجيش فيها

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