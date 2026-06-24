مصادر رئاسية للـLBCI: تقدم بالبحث في المناطق النموذجية والنقاش يدور حول المناطق المقترحة والحدود الجغرافية لها وآلية التنفيذ

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مصادر رئاسية للـLBCI: المبدأ الاساس بالنسبة للبنان أن يكون على الاقل قسما من المنطقة المقترحة تحت الاحتلال أو ضمن الخط الاصفر ليصار الى الانسحاب من القسم المحتل وانتشار الجيش فيها