معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات تلقي القبض على سائق السيارة الذي حاول دهس شرطي سير في الزلقا في منطقة كفردبيان ويدعى ع.ت وهو فلسطيني الجنسية

مصدر عسكري سوري للـLBCI: ردا على ما نشر حول وجود تحشدات عسكرية للجيش العربي السوري على الحدود السورية - اللبنانية اكد المصدر عدم صحة هذه المعلومات الواردة وأن الموقف العسكري السوري على الحدود روتيني دون أي تغييرات

مصدر عسكري سوري للـLBCI: ردا على ما نشر حول وجود تحشدات عسكرية للجيش العربي السوري على الحدود السورية - اللبنانية اكد المصدر عدم صحة هذه المعلومات الواردة وأن الموقف العسكري السوري على الحدود روتيني دون أي تغييرات

مصادر رئاسية للـLBCI: لم يتم البحث في مهمة خلية التنسيق الإيرانية اللبنانية الأميركية التي طرحت كفكرة في سويسرا ولبنان أبدى استعدادا للبحث في عمل الخلية في انتظار أن تستكمل كل معالمها كما أنه سيتشاور حولها مع كل الاصدقاء المعنيين بالأزمة اللبنانية