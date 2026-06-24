مصدر عسكري سوري للـLBCI: ردا على ما نشر حول وجود تحشدات عسكرية للجيش العربي السوري على الحدود السورية - اللبنانية اكد المصدر عدم صحة هذه المعلومات الواردة وأن الموقف العسكري السوري على الحدود روتيني دون أي تغييرات

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