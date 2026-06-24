معلومات للـLBCI: المفاوضات العسكرية اللبنانية الاسرائيلية شهدت بعضا من التقدم من دون ان يتم التوصل الى صيغة نهائية فيما خص المناطق النموذجية

التالي

وزير الداخلية احمد الحجار قبيل جلسة مجلس الوزراء: ما من تحشدات عسكرية سورية خارجة عن المألوف عند الحدود والتنسيق متواصل بين الدولتين اللبنانية والسورية لضبط الحدود ومنع اي نشاط غير شرعي