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الجنوب
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o
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28
o
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o
كسروان
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o
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27
o
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وزير الداخلية احمد الحجار قبيل جلسة مجلس الوزراء: ما من تحشدات عسكرية سورية خارجة عن المألوف عند الحدود والتنسيق متواصل بين الدولتين اللبنانية والسورية لضبط الحدود ومنع اي نشاط غير شرعي
وزير الداخلية احمد الحجار قبيل جلسة مجلس الوزراء: ما من تحشدات عسكرية سورية خارجة عن المألوف عند الحدود والتنسيق متواصل بين الدولتين اللبنانية والسورية لضبط الحدود ومنع اي نشاط غير شرعي
معلومات للـLBCI: المفاوضات العسكرية اللبنانية الاسرائيلية شهدت بعضا من التقدم من دون ان يتم التوصل الى صيغة نهائية فيما خص المناطق النموذجية
خبر عاجل
2026-06-24 | 17:44
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معلومات للـLBCI: المفاوضات العسكرية اللبنانية الاسرائيلية شهدت بعضا من التقدم من دون ان يتم التوصل الى صيغة نهائية فيما خص المناطق النموذجية
خبر عاجل
للـLBCI:
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وزير الداخلية احمد الحجار قبيل جلسة مجلس الوزراء: ما من تحشدات عسكرية سورية خارجة عن المألوف عند الحدود والتنسيق متواصل بين الدولتين اللبنانية والسورية لضبط الحدود ومنع اي نشاط غير شرعي
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