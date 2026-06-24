انتهاء اليوم الثاني من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية

معلومات للـLBCI: المفاوصات العسكرية اللبنانية الاسرائيلية شهدت بعضا من التقدم من دون ان يتم التوصل الى صيغة نهائية فيما خص المناطق النموذجية

معلومات للـLBCI: المفاوصات العسكرية اللبنانية الاسرائيلية شهدت بعضا من التقدم من دون ان يتم التوصل الى صيغة نهائية فيما خص المناطق النموذجية

مصدر عسكري سوري للـLBCI: ردا على ما نشر حول وجود تحشدات عسكرية للجيش العربي السوري على الحدود السورية - اللبنانية اكد المصدر عدم صحة هذه المعلومات الواردة وأن الموقف العسكري السوري على الحدود روتيني دون أي تغييرات