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LBCI

انتهاء اليوم الثاني من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية

خبر عاجل
2026-06-24 | 17:02
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انتهاء اليوم الثاني من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية
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انتهاء اليوم الثاني من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية

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