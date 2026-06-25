نائب رئيس الحكومة طارق متري عن الضغوطات الاميركية على سوريا لتولي ملف حزب الله: موقف الرئيس الشرع واضح ولن يكون هناك تدخل سوري في لبنان

مسؤول بالخارجية الأميركية لرويترز: إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة التي أقامتها في جنوب لبنان وهذا التراجع بادرة "حسن نية" تجاه الحكومة اللبنانية

مسؤول بالخارجية الأميركية لرويترز: إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة التي أقامتها في جنوب لبنان وهذا التراجع بادرة "حسن نية" تجاه الحكومة اللبنانية

وزير الداخلية احمد الحجار قبيل جلسة مجلس الوزراء: ما من تحشدات عسكرية سورية خارجة عن المألوف عند الحدود والتنسيق متواصل بين الدولتين اللبنانية والسورية لضبط الحدود ومنع اي نشاط غير شرعي