مسؤول بالخارجية الأميركية لرويترز: إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة التي أقامتها في جنوب لبنان وهذا التراجع بادرة "حسن نية" تجاه الحكومة اللبنانية

مسؤول بالخارجية الأميركية لرويترز: على قوات الجيش اللبناني الآن التحرك إلى المنطقة التي انسحبت منها إسرائيل

مسؤول بالخارجية الأميركية لرويترز: على قوات الجيش اللبناني الآن التحرك إلى المنطقة التي انسحبت منها إسرائيل

نائب رئيس الحكومة طارق متري عن الضغوطات الاميركية على سوريا لتولي ملف حزب الله: موقف الرئيس الشرع واضح ولن يكون هناك تدخل سوري في لبنان