مسؤول بالخارجية الأميركية لرويترز: على قوات الجيش اللبناني الآن التحرك إلى المنطقة التي انسحبت منها إسرائيل

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مصدر لبناني: لا صحة لما أوردته وكالة رويترز عن مسؤول أميركي لجهة انسحاب القوات الإسرائيلية من بقعة من المنطقة العازلة التي تحتلها وهي تحاول يوميا توسيع احتلالها