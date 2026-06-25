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روبيو: نأمل أن نتمكن اليوم من البناء على التقدم الحاصل بالأمس أثناء مفاوضات لبنان وإسرائيل

خبر عاجل
2026-06-25 | 07:38
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روبيو: نأمل أن نتمكن اليوم من البناء على التقدم الحاصل بالأمس أثناء مفاوضات لبنان وإسرائيل
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روبيو: نأمل أن نتمكن اليوم من البناء على التقدم الحاصل بالأمس أثناء مفاوضات لبنان وإسرائيل

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