مركز طوارئ الصحة: 3 شهداء وجريح في غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة ميفدون

يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو نجح في إقناع ترامب بعدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان

يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو نجح في إقناع ترامب بعدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان

روبيو: نأمل أن نتمكن اليوم من البناء على التقدم الحاصل بالأمس أثناء مفاوضات لبنان وإسرائيل