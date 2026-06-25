المحكمة العليا الأميركيّة تسمح لإدارة ترامب بترحيل 6 آلاف سوري وإنهاء "وضع الحماية"

نتنياهو: لا تزال هناك مهام يجب تنفيذها في مواجهة إيران وحزب الله وحماس

نتنياهو: لا تزال هناك مهام يجب تنفيذها في مواجهة إيران وحزب الله وحماس

يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو نجح في إقناع ترامب بعدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان