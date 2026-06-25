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المحكمة العليا الأميركيّة تسمح لإدارة ترامب بترحيل 6 آلاف سوري وإنهاء "وضع الحماية"

خبر عاجل
2026-06-25 | 10:52
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المحكمة العليا الأميركيّة تسمح لإدارة ترامب بترحيل 6 آلاف سوري وإنهاء &quot;وضع الحماية&quot;
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المحكمة العليا الأميركيّة تسمح لإدارة ترامب بترحيل 6 آلاف سوري وإنهاء "وضع الحماية"

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