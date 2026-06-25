يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو نجح في إقناع ترامب بعدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان

المحكمة العليا الأميركيّة تسمح لإدارة ترامب بترحيل 6 آلاف سوري وإنهاء "وضع الحماية"

المحكمة العليا الأميركيّة تسمح لإدارة ترامب بترحيل 6 آلاف سوري وإنهاء "وضع الحماية"

مركز طوارئ الصحة: 3 شهداء وجريح في غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة ميفدون