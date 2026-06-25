سلام: أهل الجنوب لم يغادروا أرضهم بإرادتهم ومن واجبنا أن نكون إلى جانبهم في عودتهم الكريمة ولن نتركهم وحدهم في مواجهة آثار الحرب وسنضع كل الإمكانات المتاحة في خدمة عودتهم وتعافي الجنوب

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