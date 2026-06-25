بيان مشترك بين أميركا ودول الخليج حول لبنان: نشدد على أهمية الحفاظ على عملية التفاوض والمفاوضات غير مشروطة بنتائج النزاعات الأخرى

نتنياهو: لن ننسحب من جنوب لبنان وسنبقى فيه طالما تطلب الأمر وسندافع من هناك عن بلداتنا الشمالية

نتنياهو: لن ننسحب من جنوب لبنان وسنبقى فيه طالما تطلب الأمر وسندافع من هناك عن بلداتنا الشمالية

سلام: أهل الجنوب لم يغادروا أرضهم بإرادتهم ومن واجبنا أن نكون إلى جانبهم في عودتهم الكريمة ولن نتركهم وحدهم في مواجهة آثار الحرب وسنضع كل الإمكانات المتاحة في خدمة عودتهم وتعافي الجنوب