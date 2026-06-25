نتنياهو: أصدرت تعليمات للجيش بأن لديه حرية العمل في لبنان لإحباط أي تهديد عليهم أو على بلداتنا في الشمال

أميركا ودول الخليج: ندعو إلى نزع السلاح الكامل للجماعات غير الحكومية في لبنان

أميركا ودول الخليج: ندعو إلى نزع السلاح الكامل للجماعات غير الحكومية في لبنان

نتنياهو: لن ننسحب من جنوب لبنان وسنبقى فيه طالما تطلب الأمر وسندافع من هناك عن بلداتنا الشمالية