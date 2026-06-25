نتنياهو: لن ننسحب من جنوب لبنان وسنبقى فيه طالما تطلب الأمر وسندافع من هناك عن بلداتنا الشمالية

نتنياهو: أصدرت تعليمات للجيش بأن لديه حرية العمل في لبنان لإحباط أي تهديد عليهم أو على بلداتنا في الشمال

نتنياهو: أصدرت تعليمات للجيش بأن لديه حرية العمل في لبنان لإحباط أي تهديد عليهم أو على بلداتنا في الشمال

بيان مشترك بين أميركا ودول الخليج حول لبنان: نشدد على أهمية الحفاظ على عملية التفاوض والمفاوضات غير مشروطة بنتائج النزاعات الأخرى