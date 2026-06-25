الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
24
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بالقلب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
24
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البيان الوزراي المشترك لدول الخليج والولايات المتحدة الاميركية: الوزراء جدّدوا التزامهم الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه
خبر عاجل
2026-06-25 | 12:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
البيان الوزراي المشترك لدول الخليج والولايات المتحدة الاميركية: الوزراء جدّدوا التزامهم الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه
خبر عاجل
الوزراي
المشترك
الخليج
والولايات
المتحدة
الاميركية:
الوزراء
جدّدوا
التزامهم
الكامل
بسيادة
لبنان
وأمنه
واستقراره
ووحدة
أراضيه
التالي
البيان الوزاري المشترك لدول الخليج والولايات المتحدة الاميركية: الوزراء رحّبوا بالمفاوضات الثنائية الجارية بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة والتي تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإبرام اتفاق سلام وأمن دائم بين البلدين
أميركا ودول الخليج: ندعو إلى نزع السلاح الكامل للجماعات غير الحكومية في لبنان
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إسرائيل تدرس انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان وتتمسك بإبقاء منطقة عازلة على الخط الأصفر
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إسرائيل تدرس انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان وتتمسك بإبقاء منطقة عازلة على الخط الأصفر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
رئيس الجهمورية يواكب التفاوض في واشنطن…
تقارير نشرة الاخبار
13:16
رئيس الجهمورية يواكب التفاوض في واشنطن…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
اليوم الثالث من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مستمر... هذه آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:14
اليوم الثالث من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مستمر... هذه آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
13:12
ميلوني: إيطاليا وفرنسا اتفقنا على تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل
أخبار لبنان
13:12
ميلوني: إيطاليا وفرنسا اتفقنا على تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
12:51
مصادر بعبدا للـLBCI: توجيهات رئيس الجمهورية للوفد هي انه لا يمكن ان نتنازل عن أي "فاصلة" يمكن ان تفسر او تبرر اي تنازل عن أي ذرة من الاراضي اللبنانية وضرورة الانسحاب الكامل كما انه لا يمكن القبول بأي صياغة يمكن ان تبرر اي وصاية خارجية على لبنان
خبر عاجل
12:51
مصادر بعبدا للـLBCI: توجيهات رئيس الجمهورية للوفد هي انه لا يمكن ان نتنازل عن أي "فاصلة" يمكن ان تفسر او تبرر اي تنازل عن أي ذرة من الاراضي اللبنانية وضرورة الانسحاب الكامل كما انه لا يمكن القبول بأي صياغة يمكن ان تبرر اي وصاية خارجية على لبنان
0
خبر عاجل
12:49
مصادر بعبدا للـLBCI: لم يُسجّل أي تقدّم حتى اللحظة بسبب تراجع الطرح الإسرائيلي حول النقطتين: المناطق النموذجية ونصّ إطار العمل المشترك بين البلدين (joint framework)
خبر عاجل
12:49
مصادر بعبدا للـLBCI: لم يُسجّل أي تقدّم حتى اللحظة بسبب تراجع الطرح الإسرائيلي حول النقطتين: المناطق النموذجية ونصّ إطار العمل المشترك بين البلدين (joint framework)
0
خبر عاجل
12:45
البيان الوزاري المشترك لدول الخليج والولايات المتحدة الاميركية: نشدد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة غير المقيدة أمر جوهري لأمن الإقليم والعالم
خبر عاجل
12:45
البيان الوزاري المشترك لدول الخليج والولايات المتحدة الاميركية: نشدد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة غير المقيدة أمر جوهري لأمن الإقليم والعالم
0
خبر عاجل
12:44
البيان الوزاري المشترك لدول الخليج والولايات المتحدة الاميركية: نرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وننوه بأهمية الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر
خبر عاجل
12:44
البيان الوزاري المشترك لدول الخليج والولايات المتحدة الاميركية: نرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وننوه بأهمية الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-20
غارات إسرائيلية عنيفة على النبطية وعدد من بلدات الجنوب وحصيلة أولية لضحايا تحت الأنقاض في عربصاليم
أخبار لبنان
2026-06-20
غارات إسرائيلية عنيفة على النبطية وعدد من بلدات الجنوب وحصيلة أولية لضحايا تحت الأنقاض في عربصاليم
0
آخر الأخبار
2026-03-15
فايننشال تايمز عن وزير الخارجية الهندي: لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن عبور سفن ترفع علم الهند مضيق هرمز
آخر الأخبار
2026-03-15
فايننشال تايمز عن وزير الخارجية الهندي: لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن عبور سفن ترفع علم الهند مضيق هرمز
0
أخبار لبنان
2026-05-13
الجميّل يستقبل السفير السعودي وليد بخاري في زيارة وداعية
أخبار لبنان
2026-05-13
الجميّل يستقبل السفير السعودي وليد بخاري في زيارة وداعية
0
أخبار دولية
2026-05-14
الإمارات تنفي ما يُتداول عن زيارة نتانياهو للبلاد
أخبار دولية
2026-05-14
الإمارات تنفي ما يُتداول عن زيارة نتانياهو للبلاد
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إسرائيل تدرس انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان وتتمسك بإبقاء منطقة عازلة على الخط الأصفر
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إسرائيل تدرس انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان وتتمسك بإبقاء منطقة عازلة على الخط الأصفر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
رئيس الجهمورية يواكب التفاوض في واشنطن…
تقارير نشرة الاخبار
13:16
رئيس الجهمورية يواكب التفاوض في واشنطن…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
اليوم الثالث من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مستمر... هذه آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:14
اليوم الثالث من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مستمر... هذه آخر المستجدات
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:32
مقدمة النشرة المسائية 26-5-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:32
مقدمة النشرة المسائية 26-5-2026
0
عالم الطبخ
10:45
طبق شنيتزل الدجاج والبطاطا ويدجز على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:45
طبق شنيتزل الدجاج والبطاطا ويدجز على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار لبنان
10:06
"الوفاء للمقاومة": الموقف الإيراني فرض على الصهيوني والأميركي وقفا لإطلاق النار
أخبار لبنان
10:06
"الوفاء للمقاومة": الموقف الإيراني فرض على الصهيوني والأميركي وقفا لإطلاق النار
0
أخبار لبنان
09:30
انطلاق المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية في واشنطن... هل سيصدر بيان اعلان نوايا؟
أخبار لبنان
09:30
انطلاق المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية في واشنطن... هل سيصدر بيان اعلان نوايا؟
0
أخبار لبنان
09:22
قصر بعبدا يتابع المفاوضات في واشنطن... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
09:22
قصر بعبدا يتابع المفاوضات في واشنطن... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
08:29
اليوم الثالث من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية ينطلق بعد قليل... وهذه الملفات على الطاولة
أخبار لبنان
08:29
اليوم الثالث من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية ينطلق بعد قليل... وهذه الملفات على الطاولة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:18
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
09:18
انخفاض في أسعار المحروقات...
2
أخبار دولية
00:30
ترامب: زلزالا فنزويلا تسببا في "عدد مروع من الوفيات"
أخبار دولية
00:30
ترامب: زلزالا فنزويلا تسببا في "عدد مروع من الوفيات"
3
خبر عاجل
06:55
إلغاء الامتحانات الرسمية في التعليم المهني والتقني استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء
خبر عاجل
06:55
إلغاء الامتحانات الرسمية في التعليم المهني والتقني استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء
4
أخبار دولية
01:16
32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح جراء الزلزالين في فنزويلا
أخبار دولية
01:16
32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح جراء الزلزالين في فنزويلا
5
أخبار دولية
00:33
انهيار مبان في فنزويلا جراء زلزالين ومخاوف من "خسائر كبيرة"
أخبار دولية
00:33
انهيار مبان في فنزويلا جراء زلزالين ومخاوف من "خسائر كبيرة"
6
أخبار دولية
00:17
إعلان حالة الطوارئ في فنزويلا عقب هزات أرضية
أخبار دولية
00:17
إعلان حالة الطوارئ في فنزويلا عقب هزات أرضية
7
خبر عاجل
15:28
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات تلقي القبض على سائق السيارة الذي حاول دهس شرطي سير في الزلقا في منطقة كفردبيان ويدعى ع.ت وهو فلسطيني الجنسية
خبر عاجل
15:28
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات تلقي القبض على سائق السيارة الذي حاول دهس شرطي سير في الزلقا في منطقة كفردبيان ويدعى ع.ت وهو فلسطيني الجنسية
8
خبر عاجل
16:38
مصدر عسكري سوري للـLBCI: ردا على ما نشر حول وجود تحشدات عسكرية للجيش العربي السوري على الحدود السورية - اللبنانية اكد المصدر عدم صحة هذه المعلومات الواردة وأن الموقف العسكري السوري على الحدود روتيني دون أي تغييرات
خبر عاجل
16:38
مصدر عسكري سوري للـLBCI: ردا على ما نشر حول وجود تحشدات عسكرية للجيش العربي السوري على الحدود السورية - اللبنانية اكد المصدر عدم صحة هذه المعلومات الواردة وأن الموقف العسكري السوري على الحدود روتيني دون أي تغييرات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More