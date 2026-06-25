البيان الوزاري المشترك لدول الخليج والولايات المتحدة الاميركية: الوزراء رحّبوا بالمفاوضات الثنائية الجارية بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة والتي تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإبرام اتفاق سلام وأمن دائم بين البلدين

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البيان الوزاري المشترك لدول الخليج والولايات المتحدة الاميركية: الوزراء شددوا على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض بين إسرائيل ولبنان وألا ترتبط بأي نزاعات أخرى