البيان الوزاري المشترك لدول الخليج والولايات المتحدة الاميركية: الوزراء رحّبوا بوضع نهج عملي يتيح استعادة الأمن وبسط سلطة الدولة اللبنانية وترسيم الحدود الدائمة

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البيان الوزاري المشترك لدول الخليج والولايات المتحدة الاميركية: الوزراء أكّدوا أن السيادة اللبنانية الكاملة لا يمكن أن تتحقق في ظل احتفاظ جماعات مسلحة غير حكومية بقدرات عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة اللبنانية