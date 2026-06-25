البيان الوزاري المشترك لدول الخليج والولايات المتحدة الاميركية: الوزراء أكّدوا أن السيادة اللبنانية الكاملة لا يمكن أن تتحقق في ظل احتفاظ جماعات مسلحة غير حكومية بقدرات عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة اللبنانية

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البيان الوزاري المشترك لدول الخليج والولايات المتحدة الاميركية: الوزراء دعوا إلى نزع سلاح جميع هذه الجماعات بالكامل واستعادة احتكار الدولة اللبنانية للقوة آخذين في الاعتبار أهمية دعم القوات المسلحة اللبنانية في تحقيق هذا المسعى