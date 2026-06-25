البيان الوزاري المشترك لدول الخليج والولايات المتحدة الاميركية: نشدد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة غير المقيدة أمر جوهري لأمن الإقليم والعالم

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مصادر بعبدا للـLBCI: لم يُسجّل أي تقدّم حتى اللحظة بسبب تراجع الطرح الإسرائيلي حول النقطتين: المناطق النموذجية ونصّ إطار العمل المشترك بين البلدين (joint framework)