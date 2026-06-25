البيان الوزاري المشترك لدول الخليج والولايات المتحدة الاميركية: نرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وننوه بأهمية الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر

البيان الوزاري المشترك لدول الخليج والولايات المتحدة الاميركية: نشدد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة غير المقيدة أمر جوهري لأمن الإقليم والعالم

البيان الوزاري المشترك لدول الخليج والولايات المتحدة الاميركية: نشدد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة غير المقيدة أمر جوهري لأمن الإقليم والعالم

البيان الوزاري المشترك لدول الخليج والولايات المتحدة الاميركية: الوزراء دعوا إلى نزع سلاح جميع هذه الجماعات بالكامل واستعادة احتكار الدولة اللبنانية للقوة آخذين في الاعتبار أهمية دعم القوات المسلحة اللبنانية في تحقيق هذا المسعى