الجيش الإسرائيليّ: إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك عنيف جنوبي لبنان أمس

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الشيخ قاسم: شكرًا لإيران وسنبقى معك نريدك إلى جانبنا ونريد أن نكون وحدة حال لأنه تبيّن أنّ قوتك مع قوة المقاومين في الميدان تكسر قوة إسرائيل وتخرجها من أرضنا ولا خيار أمام إسرائيل إلّا الانسحاب الكامل