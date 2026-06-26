الشيخ قاسم: شكرًا لإيران وسنبقى معك نريدك إلى جانبنا ونريد أن نكون وحدة حال لأنه تبيّن أنّ قوتك مع قوة المقاومين في الميدان تكسر قوة إسرائيل وتخرجها من أرضنا ولا خيار أمام إسرائيل إلّا الانسحاب الكامل

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الشيخ قاسم: لا تطبيع ولا إلغاء لحالة العداء ولا مكتسبات لإسرائيل ولا حضور جزئيًا لها على أرضنا والمقاومة مستمرة بحضورها وهي عماد الاستقلال للبنان