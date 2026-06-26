مصدر متابع للمفاوضات للـLBCI: الوفد اللبناني المفاوض ينتظر منذ يوم أمس ردا من الجانب الإسرائيلي على الطروحات اللبنانية المتعلقة بالمناطق النموذجية وبالنص الكامل لإطار العمل المشترك ويأمل تسلم هذا الرد اليوم

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