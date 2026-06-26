مصدر متابع للمفاوضات للـLBCI: الجانب الأميركي وافق على وجهة نظر لبنان بخصوص المناطق النموذجية والتي تقول بأنها يجب أن تشمل أجزاء من المناطق المحتلة في جنوب لبنان

مصدر متابع للمفاوضات للـLBCI: موافقة لبنان على نص إطار العمل المشترك مرتبطة بنص واضح لا يتضمن أي إشارة إلى إمكان بقاء أي وجود للإحتلال على الأراضي اللبنانية

مصدر متابع للمفاوضات للـLBCI: موافقة لبنان على نص إطار العمل المشترك مرتبطة بنص واضح لا يتضمن أي إشارة إلى إمكان بقاء أي وجود للإحتلال على الأراضي اللبنانية

مصدر متابع للمفاوضات للـLBCI: الوفد اللبناني المفاوض ينتظر منذ يوم أمس ردا من الجانب الإسرائيلي على الطروحات اللبنانية المتعلقة بالمناطق النموذجية وبالنص الكامل لإطار العمل المشترك ويأمل تسلم هذا الرد اليوم