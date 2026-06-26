مسؤول بالخارجية الأميركية: الأطراف اجتمعت اليوم لمواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق وتتفاوض إسرائيل ولبنان بوصفهما دولتين ذات سيادة بهدف التوصل إلى سلام وأمن دائمين ويتمثل هدفنا المشترك بإنهاء دوامة العنف بشكل نهائي

مصدر متابع للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية للـLBCI: الجو إيجابي حتى هذه اللحظة وحصل تقدم بموضوع المناطق النموذجية وإطار العمل المشترك وننتظر الموافقات النهائية من قبل بيروت وتل أبيب وواشنطن والرئيس عون تواصل مع رئيس الحكومة

مصدر متابع للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية للـLBCI: الجو إيجابي حتى هذه اللحظة وحصل تقدم بموضوع المناطق النموذجية وإطار العمل المشترك وننتظر الموافقات النهائية من قبل بيروت وتل أبيب وواشنطن والرئيس عون تواصل مع رئيس الحكومة

مصدر متابع للمفاوضات للـLBCI: موافقة لبنان على نص إطار العمل المشترك مرتبطة بنص واضح لا يتضمن أي إشارة إلى إمكان بقاء أي وجود للإحتلال على الأراضي اللبنانية