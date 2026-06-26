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o
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كسروان
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o
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مصدر متابع للمفاوضات للـLBCI: موافقة لبنان على نص إطار العمل المشترك مرتبطة بنص واضح لا يتضمن أي إشارة إلى إمكان بقاء أي وجود للإحتلال على الأراضي اللبنانية
خبر عاجل
2026-06-26 | 08:53
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مصدر متابع للمفاوضات للـLBCI: موافقة لبنان على نص إطار العمل المشترك مرتبطة بنص واضح لا يتضمن أي إشارة إلى إمكان بقاء أي وجود للإحتلال على الأراضي اللبنانية
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