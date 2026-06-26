مصدر متابع للمفاوضات للـLBCI: إذا تمت الموافقة على نص إطار العمل المشترك سيتم التوقيع عليه بناء لما اتخذ في مجلس الوزراء أمس

مصدر متابع للمفاوضات للـLBCI: طرحنا منطقتين نموذجيتين للعمل عليهما وفق مبدأ أن تتضمن قسما محتلا وبالتالي بدء العمل بهما يقتضي انسحابا إسرائيليا وجدولا تسلسليا يحدد كل المناطق وان الأمر بالتالي يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل

مصدر متابع للمفاوضات للـLBCI: طرحنا منطقتين نموذجيتين للعمل عليهما وفق مبدأ أن تتضمن قسما محتلا وبالتالي بدء العمل بهما يقتضي انسحابا إسرائيليا وجدولا تسلسليا يحدد كل المناطق وان الأمر بالتالي يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل

مصدر متابع للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية للـLBCI: الجو إيجابي حتى هذه اللحظة وحصل تقدم بموضوع المناطق النموذجية وإطار العمل المشترك وننتظر الموافقات النهائية من قبل بيروت وتل أبيب وواشنطن والرئيس عون تواصل مع رئيس الحكومة