مصدر متابع للمفاوضات للـLBCI: طرحنا منطقتين نموذجيتين للعمل عليهما وفق مبدأ أن تتضمن قسما محتلا وبالتالي بدء العمل بهما يقتضي انسحابا إسرائيليا وجدولا تسلسليا يحدد كل المناطق وان الأمر بالتالي يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل

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مصدر متابع للمفاوضات للـLBCI: المنطقتان النموذجيتان ستكون فيهما البقعة المحتلة ملاصقة للبقعة غير المحتلة باعتبار أن الجيش سيكون بحاجة لتلك المنطقة لينطلق منها إلى المنطقة المحتلة