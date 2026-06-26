مصدر متابع للمفاوضات للـLBCI: المنطقتان النموذجيتان ستكون فيهما البقعة المحتلة ملاصقة للبقعة غير المحتلة باعتبار أن الجيش سيكون بحاجة لتلك المنطقة لينطلق منها إلى المنطقة المحتلة

مصدر متابع للمفاوضات للـLBCI: إطار العمل المشترك لن يتضمن جدولا زمنيا لبدء الإنسحابات وهذا الأمر سيستكمل في المفاوضات المقبلة

مصدر متابع للمفاوضات للـLBCI: إطار العمل المشترك لن يتضمن جدولا زمنيا لبدء الإنسحابات وهذا الأمر سيستكمل في المفاوضات المقبلة

مصدر متابع للمفاوضات للـLBCI: طرحنا منطقتين نموذجيتين للعمل عليهما وفق مبدأ أن تتضمن قسما محتلا وبالتالي بدء العمل بهما يقتضي انسحابا إسرائيليا وجدولا تسلسليا يحدد كل المناطق وان الأمر بالتالي يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل