روبيو: هذه بداية البداية ولا يزال هناك عمل طويل أمام لبنان وإسرائيل والشعب اللبناني يستحق العيش بأمن وسلام

معلومات الـLBCI: عُقدت اجتماعات حضرها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم والنائب حسن فضل الله من جهة ومستشار رئيس الجمهورية أندري رحال والمدير العام للامن العام اللواء حسن شقير من جهة أخرى وتم الاتفاق على مسودة تتضمن نقاط عدة ستُعرض على المسؤولين

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