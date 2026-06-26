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بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
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روبيو: هذه بداية البداية ولا يزال هناك عمل طويل أمام لبنان وإسرائيل والشعب اللبناني يستحق العيش بأمن وسلام
خبر عاجل
2026-06-26 | 13:39
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روبيو: هذه بداية البداية ولا يزال هناك عمل طويل أمام لبنان وإسرائيل والشعب اللبناني يستحق العيش بأمن وسلام
خبر عاجل
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15:09
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15:12
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خبر عاجل
15:12
السفارة اللبنانية في واشنطن: هذا الإنجاز يُعد خطوة مهمة نحو استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه وترسيخ وقف دائم للأعمال العدائية وتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم وإتاحة الفرصة لجميع اللبنانيين للعيش بسلام وأمن وازدهار
0
خبر عاجل
15:11
السفارة اللبنانية في واشنطن: تحت قيادة رئيس الجمهورية جوزاف عون وبالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ومن خلال الجهود المنسقة للمؤسسات الدستورية اللبنانية رسم لبنان مسارًا سياديًا يقوم على الحوار بدلا من الحرب
خبر عاجل
15:11
السفارة اللبنانية في واشنطن: تحت قيادة رئيس الجمهورية جوزاف عون وبالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ومن خلال الجهود المنسقة للمؤسسات الدستورية اللبنانية رسم لبنان مسارًا سياديًا يقوم على الحوار بدلا من الحرب
0
خبر عاجل
15:09
السفارة اللبنانية في واشنطن: الاتفاق ينص على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحابًا إسرائيليًا وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتشكل هذه الإجراءات الأولية الخطوة الأولى نحو انسحاب تدريجي وشامل من كامل أراضي لبنان
خبر عاجل
15:09
السفارة اللبنانية في واشنطن: الاتفاق ينص على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحابًا إسرائيليًا وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتشكل هذه الإجراءات الأولية الخطوة الأولى نحو انسحاب تدريجي وشامل من كامل أراضي لبنان
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