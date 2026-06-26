السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة: الاتفاق الإطاري الثلاثي قائم على الأداء

سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة معوض: اتفاق الإطار خطوة أولى على طريق استعادة سيادة لبنان

سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة معوض: اتفاق الإطار خطوة أولى على طريق استعادة سيادة لبنان

روبيو: هذه بداية البداية ولا يزال هناك عمل طويل أمام لبنان وإسرائيل والشعب اللبناني يستحق العيش بأمن وسلام