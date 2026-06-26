سفير إسرائيل لدى واشنطن: إيران ووكلاؤها رغبوا في حرفنا عن مسار الاتفاق وطهران وحزب الله باتا خارج اللعبة

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مصدر سياسي يؤكد للـLBCI عدم إشراك حزب الله لا من قريب ولا من بعيد بعملية صياغة موقف لبنان بالمفاوضات التي جرت خلال 4 أيام بواشنطن وبالتالي لم يتم التواصل بين النائب حسن فضل الله ومستشار رئيس الجمهورية اندريه رحال لا بشكل مباشر ولا عبر وسيط