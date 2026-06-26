مصدر سياسي يؤكد للـLBCI عدم إشراك حزب الله لا من قريب ولا من بعيد بعملية صياغة موقف لبنان بالمفاوضات التي جرت خلال 4 أيام بواشنطن وبالتالي لم يتم التواصل بين النائب حسن فضل الله ومستشار رئيس الجمهورية اندريه رحال لا بشكل مباشر ولا عبر وسيط

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رئاسة الجمهورية: الرئيس عون توجه الى الادارة الأميركية وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب بالشكر على ما بذل من جهود في استضافة المفاوضات ورعايتها ودعم موقف لبنان للوصول إلى الخطوة التي أعلنت اليوم