عون: الشكر يبقى واجباً لجميع اللبنانيين الذين ضحوا وصمدوا وواجهوا أقسى ظروف العدوان والتدمير والتهجير وأظهروا أشرف احتضان بعضهم بعضاً وأروع تضامن وطني في أصعب الأوقات شعباً واحداً تحت راية واحدة لا يستظلون سواها أبداً

التالي

عون: اتفاق الإطار الذي وقع اليوم هو اول الطريق لتثمير تضحياتهم ليعودوا إلى ارضهم المحررة كاملة والى بيوتهم المعمرة حتماً والعامرة بهم وبوعيهم الوطني أحراراً كراماً مرفوعي الرأس في ظل سيادة دولة لبنانية لا شريك لها في سيادتها على ارضها وشعبها