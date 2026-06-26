رئاسة الجمهورية: الرئيس عون توجه بالتقدير للفريق اللبناني المفاوض من دبلوماسيين وعسكريين في واشنطن وبيروت على مواكبتهم لحظة لحظة وكلمة كلمة لإنجاز ما نعتبره خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة غير منقوصة ذرة

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