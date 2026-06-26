السفارة اللبنانية في واشنطن: تم اليوم توقيع اتفاق إطار ثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل بحضور وزير الخارجية الأميركي في خطوة تُعد محطة بارزة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار والازدهار إلى لبنان

السفارة اللبنانية في واشنطن: الاتفاق ينص على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحابًا إسرائيليًا وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتشكل هذه الإجراءات الأولية الخطوة الأولى نحو انسحاب تدريجي وشامل من كامل أراضي لبنان

السفارة اللبنانية في واشنطن: الاتفاق ينص على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحابًا إسرائيليًا وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتشكل هذه الإجراءات الأولية الخطوة الأولى نحو انسحاب تدريجي وشامل من كامل أراضي لبنان

عون: اتفاق الإطار الذي وقع اليوم هو اول الطريق لتثمير تضحياتهم ليعودوا إلى ارضهم المحررة كاملة والى بيوتهم المعمرة حتماً والعامرة بهم وبوعيهم الوطني أحراراً كراماً مرفوعي الرأس في ظل سيادة دولة لبنانية لا شريك لها في سيادتها على ارضها وشعبها