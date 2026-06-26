السفارة اللبنانية في واشنطن: الاتفاق ينص على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحابًا إسرائيليًا وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتشكل هذه الإجراءات الأولية الخطوة الأولى نحو انسحاب تدريجي وشامل من كامل أراضي لبنان

السفارة اللبنانية في واشنطن: تحت قيادة رئيس الجمهورية جوزاف عون وبالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ومن خلال الجهود المنسقة للمؤسسات الدستورية اللبنانية رسم لبنان مسارًا سياديًا يقوم على الحوار بدلا من الحرب

السفارة اللبنانية في واشنطن: تحت قيادة رئيس الجمهورية جوزاف عون وبالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ومن خلال الجهود المنسقة للمؤسسات الدستورية اللبنانية رسم لبنان مسارًا سياديًا يقوم على الحوار بدلا من الحرب

السفارة اللبنانية في واشنطن: تم اليوم توقيع اتفاق إطار ثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل بحضور وزير الخارجية الأميركي في خطوة تُعد محطة بارزة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار والازدهار إلى لبنان