روبيو: يعد كل من إسرائيل ولبنان وريثين لحضارتين عريقتين تعودان إلى زمن الكتاب المقدس ويتميز البلدان بشعبين من أكثر شعوب العالم ريادة في الأعمال كما يتقاسمان بعضًا من أجمل السواحل على وجه الأرض

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