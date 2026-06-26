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روبيو: التوقيع على الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة يمثل محطة بارزة جديدة في جهود الرئيس ترامب لإرساء سلام واستقرار دائمين في المنطقة

خبر عاجل
2026-06-26 | 15:35
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روبيو: التوقيع على الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة يمثل محطة بارزة جديدة في جهود الرئيس ترامب لإرساء سلام واستقرار دائمين في المنطقة
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روبيو: التوقيع على الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة يمثل محطة بارزة جديدة في جهود الرئيس ترامب لإرساء سلام واستقرار دائمين في المنطقة

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