روبيو: تشيد الولايات المتحدة بالشجاعة التي أبدتها الحكومتان صاحبتا السيادة في اتخاذ هذه الخطوة الهادفة إلى كسر دائرة العنف بصورة نهائية

روبيو: الولايات المتحدة ستواصل انخراطها الكامل وستخصص موارد كبيرة لدعم تنفيذ هذا الإطار بما في ذلك تقديم مساعدات إنسانية فورية بقيمة 100 مليون دولار بالتنسيق مع الأمم المتحدة

روبيو: الولايات المتحدة ستواصل انخراطها الكامل وستخصص موارد كبيرة لدعم تنفيذ هذا الإطار بما في ذلك تقديم مساعدات إنسانية فورية بقيمة 100 مليون دولار بالتنسيق مع الأمم المتحدة

روبيو: هذا الاتفاق يؤسس لعملية واضحة ومنظمة تهدف إلى استعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية بما يتيح لإسرائيل العودة إلى حدودها بمجرد إزالة هذا التهديد الذي يستهدف مواطنيها